Tiergarten.

Das Quartiersmanagement Magdeburger Platz/Tiergarten-Süd lädt am 7. Oktober um 15.30 Uhr zu einem Kiezspaziergang mit dem Themenschwerpunkt „Stadtteilarbeit für Kinder und Jugendliche“. Treffpunkt sind die Jugendbögen in der Pohlstraße 11. Die Kiezexperten Sibylle Nägele und Joy Markert wollen vor allem Neubewohnern zeigen, welche Orte und Plätze es für die „Stadtteilarbeit für Kinder und Jugendliche in Tiergarten-Süd“ gibt.