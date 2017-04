Zaun gegen Straßenstrich

Berlin: Französisches Gymnasium |

Tiergarten.

Müll, unappetitliche Hinterlassenschaften, sogar gebrauchte Drogenspritzen: Damit soll am Französischen Gymnasium an der Derfflingerstraße bald Schluss sein. Die Schule erhält zumindest entlang der Derfflingerstraße einen 1,80 Meter hohen Zaun und soll so vor den Auswirkungen des benachbarten Straßenstrichs und der Drogenszene geschützt werden. Laut Medienberichten hat sich Schulstadtrat Carsten Spallek (CDU) am 25. April mit der Schulleitung getroffen, um den Verlauf des Zauns und seine Bauweise zu besprechen. Teile des Gymnasiums sind denkmalgeschützt. Die Kosten werden auf rund 30 000 Euro geschätzt. Der Zaun wird voraussichtlich noch in diesem Jahr errichtet.