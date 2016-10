Berlinerin sorgt für Novum im Boxsport: 14-Jährige Sophie Alisch wird Deutsche U19-Meisterin

Tiergarten. Die Berlinerin Sophie Alisch hat bei den Deutschen Meisterschaften den größten Erfolg in ihrer noch jungen Boxkarriere errungen und für ein Novum im Boxsport gesorgt.

Die 14-Jährige, die in Tiergarten lebt und in der Sportschule Rahn in Steglitz trainiert, wurde in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm der Altersklasse U19 (!) Deutsche Meisterin. Eine so junge Titelträgerin hat es in dieser Altersklasse in der Geschichte des Amateurfrauenboxens in Deutschland noch nie gegeben.Bei den Titelkämpfen, die in Wismar Mitte Oktober ausgerichtet worden waren, hatte sich Sophie Alisch, die erst vor zwei Jahren mit dem Boxen begonnen hat, mit zwei Punktsiegen diesen Titel erkämpft. Zunächst war sie im Halbfinale auf die 18-jährige Dominika Wolkowicz aus dem Landesverband Niedersachsen getroffen und mit wenig Mühe und einem 3:0-Punkturteil ins Finale eingezogen. Dort trat Sophie der erfahrenen, mehrfachen Deutschen Meisterin Ramona Graeff (18) gegenüber, die eine Kampfbilanz von 32 Siegen aus 35 Kämpfen aufzuweisen hat. Es entwickelte sich ein beherztes Gefecht auf kämpferisch und technisch hohem Niveau, das die Berlinerin letztlich aber ebenfalls mit 3:0 Richterstimmen für sich entscheiden konnte. Trainer Alexander Wopilow freute sich über die souveränen Leistungen seines Schützlings. Letztlich habe Sophie die Deutsche Meisterschaft trotz ihres jungen Alters sehr souverän für sich entschieden.Jetzt ist erst einmal Ausspannen angesagt, bevor sich Sophie Alisch auf die kommenden Höhepunkte vorbereiten wird. Die nächsten Deutschen Meisterschaften in Eichstädt bei Ingolstadt werden bereits im März 2017 ausgerichtet.