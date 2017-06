Bewegung für die Gesundheit: KKH-Lauf startet am Gaslaternenmuseum

Tiergarten. „Der KKH-Lauf ist bundesweit ein echter Renner“, sagt Michael Gärtner von der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH). In Tiergarten, das zu den ausgewählten Veranstaltungsorten dieses Laufes für Klein und Groß zählt, ist es am 7. Juli wieder so weit.

Im vergangenen Jahr gingen in Berlin rund 2000 Läufer aller Altersgruppen an den Start. Auch in diesem Jahr will die Krankenkasse wieder viele Menschen zur Teilnahme motivieren. Der Lauf sei ein Fest für die ganze Familie, der vor allem auch in Kindern die Freude an Bewegung wecken solle, so Gärtner. „Schließlich sind die gesunden Kinder von heute die gesunden Erwachsenen von morgen.“ Erst kürzlich wurde bekannt, dass mehr als jeder zweite Deutsche übergewichtig ist.Der KKH-Lauf findet in sechs Kategorien statt. Es gibt einen 400-Meter-Bambini-Lauf, einen Lauf für Schüler über 800 Meter, einen 2,3 Kilometer-Einsteiger-Lauf, einen ebenso langen Einsteiger-Walking- und Nordic-Walking-Lauf, einen Fitness-Lauf über 6,9 Kilometer für Freizeitsportler sowie Fitness- und Nordic-Walking über dieselbe Distanz.Schirmherr ist Dieter Baumann. Der erfolgreiche Langstreckenläufer sagt über das Laufen: „Laufen verschafft ein Wohlgefühl, das antreibt.“ Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr am Gaslaternenmuseum, Straße des 17. Juni. Ein Bühnenprogramm, das wie im Vorjahr der Verein „ABC Zentrum Berlin“ auf die Beine gestellt hat, sorgt für viel Spaß und Unterhaltung.Wer Lust hat, beim KKH-Lauf am 7. Juli dabei zu sein, kann sich unter www.kkh.de/lauf anmelden. Die drei teilnehmerstärksten Teams von Kindergärten, Schulen, Firmen oder Vereinen mit mehr als 20 Onlineanmeldungen werden mit jeweils 500, 300 und 200 Euro für ihr gesundheitsbewusstes Verhalten prämiert. Sämtliche Erlöse aus den Startgeldern und aus Spenden gehen an die Hilfsorganisation „Ein Herz für Kinder“.