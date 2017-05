Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de

Berlin: "GOLVET" |Sternekoch Björn Swanson und Unternehmer Thorsten Schermall eröffneten am 12. Mai ihr "Genussrestaurant" am Standort des ehemaligen 40seconds. Die Position des Restaurantleiters und Sommeliers übernimmt Benjamin Becker, der maßgeblich am Erfolg des „einsunternull“ beteiligt gewesen ist.