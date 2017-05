Sprechen mit Schultze-Berndt

Waidmannslust.

Der Reinickendorfer CDU-Abgeordnete Jürn Jakob Schultze-Berndt (Wahlkreis Frohnau, Hermsdorf, Freie Scholle) lädt ein zur Sprechstunde in seinem Wahlkreisbüro, Oraniendamm 68, am Mittwoch, 7. Juni, von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten unter40 39 63 04 oder per E-Mail unter buero@schultze-berndt.de