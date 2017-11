Waidmannslust.

Der SPD-Abgeordnete Jörg Stroedter bietet am Mittwoch, 15. November, von 16.30 bis 18 Uhr eine Sprechstunde in seinem Bürgerbüro, Waidmannsluster Damm 149, an. Bürger können ihn zu aktuellen politischen Themen befragen und konkrete Problemfälle schildern, in denen sie Hilfe benötigen. Die Anmeldung erfolgt unter81 49 09 20 oder info@joerg-stroedter.de