Sauber machen am Dianaplatz

Waidmannslust. In diesem Jahr beteiligt sich die Initiative Waidmannslust erstmals am berlinweiten Aktionstag "Berlin Machen" am Freitag, 5. Mai. Die Mitglieder der Initiative starten um 12 Uhr am Dianaplatz gemeinsam mit Schülern der Münchhausen-Grundschule und dem Grünflächenamt Reinickendorf eine Putzaktion. Mit Greifern, Besen und Müllsäcken bewaffnet, wollen die Beteiligten das grüne Zentrum von Waidmannslust wieder auf Vordermann bringen. Außerdem wird eine kleine Galerie mit Schülerarbeiten zum Thema Dianaplatz eröffnet. Der "Bollerwagen" baut im Anschluss seine umfangreiche Sport- und Spielgeräteausstattung für Kinder aller Altersgruppen auf. Spielen und toben ist dann bis 18 Uhr angesagt. Die Initiative Waidmannslust freut sich auf eine rege Beteiligung der Anwohner. CS