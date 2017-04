Strategien zum Volksentscheid

Berlin: SPD Büro Waidmannsluster Damm |

Waidmannslust. Der Volksentscheid zur dauerhaften Offenhaltung von Tegel ist zustande gekommen; am 24. September ist es soweit. Nun formieren sich die Flughafen-Gegner. Der SPD-Abgeordnete Jörg Stroedter lädt Bewohner der Einflugschneise, Fluglärm-Betroffene und all jene, die gegen den Weiterbetrieb von TXL sind, zum Vernetzungs- und Kampagnentreffen ein: am Donnerstag, 11. Mai, um 18.30 Uhr will der Politiker mit seinen Gästen Strategien besprechen und entwickeln – und zwar im Kreisbüro der SPD Reinickendorf am Waidmannsluster Damm 149. Interessierte sind herzlich willkommen. bm