Wassertor soll restauriert werden

Das Bezirksamt soll dafür Sorge tragen, dass das Wassertor im Park Klein-Glienicke funktionstüchtig wieder hergestellt und restauriert wird. Dies hat die CDU-Fraktion in der jüngsten Bezirksverordnetenversammlung beantragt. Das Wassertor, auch Hirschtor genannt, liegt unterhalb des Casinos an der Havelseite des Parks. „Die schmiedeeisernen Metallgitter der Torflügel sind verbogen, nicht mehr verankerbar und stehen offen. Das Mauerwerk ist der Verwitterung preisgegeben“, heißt es in der Begründung des Antrags. Er wurde in den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Tiefbau, Landschaftsschutz und Bürgerbeteiligung unter Mitberatung des Haushaltsausschusses überwiesen.