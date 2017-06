Arno Breker und Germania

Wannsee.

„Ein Künstlerviertel für Germania“ ist der Titel eines Vortrags, der am Mittwoch, 14. Juni, 18 Uhr im Haus der Wannseekonferenz, Am Großen Wannsee 56-58 zu hören ist. Es geht um das Staatsatelier Arno Brekers von der Erbauung bis zur Nutzung nach dem Zweiten Weltkrieg. In diesem Gebäude ist heute das Kunsthaus Dahlem untergebracht. Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Mehr Infos unter805 00 10 und www.ghwk.de