Die Spur der Wildschweine

Wannsee.

Zum „Rüsselabend“ sind Familien am Freitag, 12. Mai, in die Waldschule Zehlendorf, Stahnsdorfer Damm 3, eingeladen. Von 18 bis 21 Uhr begeben sich Vater, Mutter und Kinder ab acht Jahren auf die Spurensuche nach Wildschweinen. Wetterfeste Kleidung ist empfehlenswert. Die Teilnahme kostet 2,50 Euro pro Kind, Erwachsene zahlen fünf, Familien zehn Euro. Treffpunkt ist direkt an der Waldschule. Eine Anmeldung unter80 49 51 80 oder per Mail an waldschule-zehlendorf@jibw.de ist erforderlich.