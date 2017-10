Mach Grün! Camp Berlin Herbstferien 2017

Deine digitale grüne Zukunftsstadt – und mittendrin du!+++ALLE INFO'S ZUM CAMP HIER: http://tinyurl.com/y8swnmqk +++**** ZUR ANMELDUNG HIER LANG: http://tinyurl.com/ycx7upot ****Wie stellst du dir deine grüne Traumstadt der Zukunft vor? Wie ist eine Stadt gemacht, in der auf Umwelt, Klima und die Menschen geachtet wird?Derzeit werden Städte immer digitaler und vernetzter. Und viele finden, sie werden damit nachhaltiger. Denn wenn alles mit allem vernetzt wäre, könnte der ganze Verkehr besser geplant werden. Energie könnte besser genutzt werden. Informationen könnten alle erreichen und im Netz könnten sich alle beteiligen. Und es gibt noch viele gute Ideen mehr, wie Städte mit Apps, Vernetzung und Digitalisierung grüner werden können.Aber: Ganz so einfach ist es nicht. Denn digitalisierte Städte haben auch Kehrseiten. Beispielsweise droht Überwachung, es wird viel Energie benötigt, die Netzwerke sind aufwändig und teuer und Maschinen übernehmen wichtige Aufgaben. Grund genug zu überlegen, wie die digitale Zukunftsstadt wirklich grün wird!Und nun liegt es an dir: Denke und träume dich in deine Zukunft. Wie kann deine Smart City nachhaltig sein? Wie wird durch diese Veränderung Umwelt- und Klimaschutz gemacht? Und wie kannst du als zukünftige Bewohner*in die digital vernetzte Stadt mitgestalten?Wähle aus einer der drei Kreativ-Werkstätten:- In der Bau-Werkstatt lässt du deine Stadt aus Karton entstehen- In der Film-Werkstatt drehst du einen Film über deine Zukunftsstadt- In der Theater-Werkstatt stellst du deine Zukunftsstadt dar.Und jetzt noch mal alles Wichtige in Kürze:- 6 Tage im wunderschönen wannseeFORUM, einer tollen Bildungsstätte- Es ist für alles gesorgt: Unterkunft, Essen, Freizeitprogramm und Exkursionen.- Das Camp kostet kein Geld.- Du kannst zusammen mit deinen Freund*innen teilnehmen (bitte in der Anmeldung vermerken).- Es geht um deine Ideen für eine grüne Zukunft.- Die Organisation LIFE e.V. plant und veranstaltet in Kooperation mit der Stiftung wannseeFORUM das Camp. LIFE e.V. ist als Expert*innenorganisation in der Berufsorientierung anerkannt.Freier Eintritt