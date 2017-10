Berlin: Villa Mittelhof |

Zehlendorf. Am Montag, 6. November, 17.30 bis 19 Uhr, startet in der Villa Mittelhof, Königstraße 42-43 die Gruppe „Spanisch zum Auffrischen“. Geeignet ist der Kurs als Vorbereitung auf den Urlaub oder einfach nur so zum „Dranbleiben“. Interessenten sollten Grundkenntnisse haben. Die Themen ergeben sich aus den Ideen der Teilnehmer. Die Kosten betragen 1,50 pro Treffen. Anmeldung unter 80 19 75 38.