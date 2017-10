Zurück in den Beruf, aber wie?

Berlin: Villa Mittelhof |

Wannsee. In der Villa Mittelhof, Königstraße 42- 43, finden am 13. Oktober, 10. und 24. November kostenfreie Beruf-Workshops statt. Sie richten sich an arbeitslose und nicht erwerbstätige Frauen aus Steglitz-Zehlendorf.

Weitere Informationen auf www.restart-today.de

Die Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Restart Today“ möchte Frauen den Wieder- oder Neueinstieg in den Beruf erleichtern. Es werden praktische Tipps vermittelt wie zum Beispiel über den Nutzen einer unterstützenden Gemeinschaft, über neueste Erkenntnisse der Psychologie und über das Erreichen von Zielen. Die Referentinnen und Unternehmerinnen Franziska Berge und Gesche Heitmann leiten die Workshops. Die Teilnahme an allen drei Terminen ist keine Voraussetzung. Es können auch einzelne Termine gebucht werden. Die Workshops finden jeweils von 9-13 Uhr statt.