Der Wald ist der Therapeut - Kostenfreies Kennenlern-Angebot

Shinrin-Yoku oder Waldtherapie ist ein 2-3-stündiges Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes mithilfe von Einladungen zur Sinneswahrnehmung. Wir sind gemächlich unterwegs und legen nur wenige km zurück. Die angebotene Praxis unterstützt die Teilnehmenden beim Entschleunigen und eröffnet eine Reihe von Möglichkeiten, sich achtsam mit sich selbst als auch mit der Natur zu verbinden. Diese Anleitungen folgen einer Sequenz, die sowohl an die Landschaft, die Zusammensetzung der Gruppe und die Witterungsbedingungen angepasst werden. Die Wanderung endet mit einer Tee-Zeremonie aus den vor Ort gesammelten Pflanzen.



Ich freue mich, dieses neue Angebot bekannt machen zu dürfen und lade Euch herzlich ein, am Sonntagvormittag, den9. Oktober 2016 zwischen 10:00 und 13:00 Uhr im Wannseer Wald mit mir unterwegs zu sein. Der Treffpunkt ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ( S-Bahnhof Wannsee, dann Bus 114). Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine rechtzeitige Anmeldung hilft mir bei der Planung. www.naturspirale.de/shinrin-yoku/

Nach der Anmeldung über das Kontaktformular teile ich Euch den genauen Treffpunkt und weitere Informationen mit.

Mit herzlichen Grüßen, Lia Braun