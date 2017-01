Kladow.

Wegen der Bauarbeiten im Gutshaus Kladow findet der „Neu-Cladower Salon“ der Guthmann-Akademie in der Galerie Mutter Fourage, Chausseestraße 15a, in Wannsee statt. Im Salon am 5. Februar ab 14 Uhr widmet sich die Guthmann-Expertin Miriam-Esther Owesle der Villa Am Sandwerder 5 in Wannsee, die der Bauunternehmer Robert Guthmann drei Jahre vor dem Erwerb des Kladower Herrenhauses errichten ließ. Heute befindet sich in der Wannseer Villa das Literarische Colloquium. Der Eintritt zum Vortrag „Eine Ritterburg am Wannsee“ kostet zehn Euro. Die notwendige Reservierung erfolgt unter karten@mutter-fourage.de oder805 23 11.