Wannsee.

George Kranz und das Schlagzeug-Quartett „4 on the Roof“ geben am Sonntag, 27. August, 19.30 Uhr in der Liebermann-Villa, Colomierstraße 3, ein Freiluftkonzert. Der Eintritt kostet 15, ermäßigt zehn Euro. Mehr Infos unter80 58 59 00 und www.liebermann-villa.de