Wannsee.

Der rbb-Moderator Jörg Thadeusz ist am Freitag, 21. Juli, 19 Uhr zu Gast in der Liebermann-Villa, Colomierstraße 3. Gemeinsam mit prominenten Gästen lädt er zu einem Streitgespräch mit dem Titel „Kampf dem deutschen Bildungsdünkel: Wer schafft die Trennung zwischen E und U endlich ab?“ ein. Der Eintritt kostet 20, ermäßigt 15 Euro. Mehr Infos und Eintrittskarten gibt es unter80 58 59 23 und per E-Mail an info@liebermann-villa.de