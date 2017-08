Wannsee.

Der Pianist Alexander Malter gibt am Sonnabend und Sonntag, 19. und 20. August, jeweils um 16 Uhr im Schloss Glienicke, Königstraße 36, ein Konzert. Zu hören ist Musik von Joseph Haydn und Edvard Grieg. Die Karten kosten zwischen 10 und 20 Euro. Eine Stunde vor Konzertbeginn besteht die Möglichkeit, an einer Schlossführung teilzunehmen (sechs Euro). Karten gibt es unter34 70 33 44 und per Mail an info@konzerte-schloss-glienicke.de