Kulturmetropole Czernowitz

Wannsee.

Ein Ausflug in vergangene Zeiten beginnt am Freitag, 28. Oktober, 19.30 Uhr bei Mutter Fourage, Chausseestraße 15a. Es geht um Czernowitz in der Westukraine, die Hauptstadt des Kronlandes Bukowina während der Habsburgermonarchie. Die Stadt war nicht nur eine einzigartige Kulturmetropole, sie galt als Symbol des friedlichen Zusammenlebens unterschiedlichster Bevölkerungsgruppen: Ukrainer, Deutsche, Polen, Juden und Rumänen. Maria Hartmann liest aus Texten über Czernowitz von Paul Celan, Rose Ausländer, Gregor Rezzori und anderen. Das Klezmer-Duo Zina und Federmann begleitet die Lesung musikalisch. Der Eintritt kostet acht, ermäßigt sechs Euro. Infos und Tickets unter805 23 11 und karten@mutter-fourage.de