Wannsee.

„Dreistimmige Musik“ mit Oboe, Klavier und Lyrik ist am Sonntag, 10. September, ab 19 Uhr in der Galerie Mutter Fourage, Chausseestraße 15a, zu hören. Auf dem Programm stehen Werke von Benjamin Britten, Claude Debussy, Eugène Bozza. Ergänzt mit Texten und Gedichten, unter anderem von Erich Kästner, Ovid und Hermann Hesse verbinden sich Instrumental- und Sprachmusik zu poetischen Kombinationen. Hendrik Heilmann spielt Klavier, Demetrios Karamintzas Oboe und Englisch Horn, Hans-Jürgen Schatz übernimmt die Rezitation der Texte. Der Eintritt zum Konzert kostet 18, ermäßigt 15 Euro. Tickets gibt es unter805 23 11 sowie per Mail an karten@mutter-fourage.de