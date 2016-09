Musik russischer Komponisten

Wannsee.

Douglas Vistel (Violincello) und Almutz Kraußer-Vistel (Klavier) sind das „Duo Cello Capriccioso“. Die musikalische Laufbahn des Duos begann vor 25 Jahren in Moskau. Mit einem farbenreichen Programm voll Leidenschaft, Sehnsucht, exotischen Klängen und fantastischen Bildern vermitteln sie einen Hauch von russischer Seele. Am Sonnabend, 8. Oktober, 20 Uhr, ist das Duo in der Galerie Mutter Fourage, Chausseestraße 15A, zu Gast. Sie spielen unter anderem Werke von Tschaikowski, Rachmaninow, Mjaskowski, Rubinstein, Strawinsky und anderen. Der Eintritt kostet 16 Euro, ermäßigt 13 Euro. Infos und Karten unter805 23 11 und auf www.mutter-fourage.de