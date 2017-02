Austausch im Trauercafé

Berlin: evangelisch freikirchliche Gemeinde Wannsee |

Wannsee. In der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wannsee, Königstraße 66, findet am Donnerstag, 2. März, 16 Uhr, das nächste Trauercafé statt. Eingeladen sind all diejenigen, die um einen anderen Menschen trauern. Sie sollen Gelegenheit zum Austausch haben und Angebote der Seelsorge kennen lernen. Die Veranstaltung leitet Angelika Behm vom Hospiz Wannsee. Das Thema lautet „Du öffnest die Bücher, und die Bücher öffnen mich – Bücher, die mir geholfen haben“. Das Trauercafé findet jeden ersten Donnerstag im Monat statt. Mehr Informationen zur Veranstaltungsreihe unter 80 50 57 02. uma