Benefizkonzert für Hospiz

Wannsee.

Die Musikschule Wannsee gibt am Sonntag, 22. Januar, 17 Uhr, ein Benefizkonzert zugunsten des Diakonie-Hospizes Wannsee. Das Konzert findet in der freikirchlichen Gemeinde Wannsee, Königstraße 66, statt. Im Rahmen der Veranstaltung wird sich das Hospiz mit seinen Angeboten vorstellen und Fragen zu seiner Arbeit beantworten. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos per Mail an a.behm@diakonie-hospiz-wannsee.de