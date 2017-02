Zehlendorf.

Am Donnerstag, 9. Februar, trifft sich der Runde Tisch Zehlendorf-Mitte im Stadtteilzentrum Villa Mittelhof, Königstraße 42-43. Beginn ist um 17.30 Uhr. Eingeladen sind alle, die In Interesse an der aktiven Gestaltung und Verbesserung ihres Lebensumfeldes haben. Mehr Infos und Termine der Runden Tische im Bezirk gibt es unter www.runde-tische-steglitz-zehlendorf.de