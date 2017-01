Zehlendorf.

Im Stadtteilzentrum Villa Mittelhof, Königstraße 42-43, beginnt am Freitag, 27. Januar, 18 Uhr, ein Informationsabend zum Thema „Klare Kommunikation für Beruf und Alltag“. Es geht um gewaltfreie Kommunikation mit praktischen Übungen. Gezeigt wird, wie mit Effizienz Ziele besser erreicht werden können. Die Kosten betragen fünf, ermäßigt drei Euro. Wer nach dieser Einführung weiterhin Interessse hat, kann einen Kurs belegen. Die Termine sind jeweils freitags, am 3., 17. und 31. März, am 21. April sowie am 5. und 12. Mai, jeweils von 18 bis 20.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 60, ermäßigt 52 Euro. Anmeldung unter80 19 75 14 und per E-Mail an selbsthilfe@mittelhof.org