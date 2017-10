Berlin: Villa Mittelhof |

Zehlendorf. Zum Kleidertausch lädt die Villa Mittelhof, Königstraße 42-43, am Dienstag, 7. November, von 16 bis 18 Uhr ein. Gut erhaltene Winterkleidung und Schuhe können in der Bibliothek verschenkt oder getauscht werden. Wer will, kann einen eigenen Kleiderständer mitbringen, ansonsten stehen einige Tische zur Verfügung. Anmeldungen unter 80 19 75 38. uma