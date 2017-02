Mir mir selbst Freund sein?

Zehlendorf.

Wie das Selbstwertgefühl die Beziehung zu sich und anderen verwandelt, erfahren Interessierte in einem Workshop, den die Villa Mittelhof, Königstraße 42-43, anbietet. Der Titel: „Mit mir selbst Freund sein?“. Ein Informationsabend beginnt am Freitag, 17. Februar, 18 Uhr. Die Teilnahme kostet fünf, ermäßigt drei Euro. Die Termine des Workshops sind am Sonnabend und Sonntag, 25. Und 26. Februar, jeweils von 10.30 bis 16.30 Uhr. Die Kosten betragen 25, ermäßigt 20 Euro. Mehr Infos und Anmeldung unter80 19 75 14 und selbsthilfe@mittelhof.org