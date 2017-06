Mittelhandlauf am S-Bahnhof

Berlin: S-Bahnhof Wannsee |

Die Haupttreppe des S-Bahnhofs Wannsee soll einen Mittelhandlauf erhalten. Dafür machen sich die Fraktionen von SPD, FDP und AfD stark. In einem gemeinsamen Antrag fordern sie auch, dass ausgetretene Stufen zu erneuern sind, da sie eine Unfallgefahr darstellten. „Die Haupttreppe ist sehr breit und verfügt nur an den Seitenwänden über Handläufe“, heißt es in der Antragsbegründung. Ein Mittelhandlauf würde es gebrechlichen Personen ermöglichen, die Treppe sicher zu nutzen. Der Antrag wird in den Ausschüssen für Stadtplanung sowie für Soziales, Pflege und Senioren beraten.