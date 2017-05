Partnerschaft mit Ronneby

Berlin: Ronnebypromenade |

Wannsee.

40 Jahre Städtepartnerschaft mit Ronneby in Schweden konnte jetzt gefeiert werden. Am vergangenen Wochenende war eine Delegation aus Ronneby zu Gast im Bezirk, besuchte unter anderem die Steglitzer Woche. Die Beziehungen zwischen Ronneby und Zehlendorf begangen Ende der 1960er Jahre, ausgelöst durch einen Besuch der schwedischen Lichterkönigin „Lucia“ aus Ronneby. Die Partnerschaftsurkunde wurde am 11. September 1976 unterzeichnet. Als Zeichen der Freundschaft gibt es seit 1994 am Großen Wannsee an der Dampferanlegestelle die „Ronnebypromenade“. Im Gegenzug wurde im Jahr 2016 in Ronneby die „Steglitz-Zehlendorf-Brücke“ eingeweiht.