Stadtteilfest in Wannsee

Wannsee.

Das Stadtteilfest Wannsee findet in diesem Jahr am Sonntag, 18. Juni, um 15 Uhr statt. Rund um die Alte Feuerwache in der Chausseestraße 27 gibt es bis 19 Uhr ein Bühnenprogramm mit Live-Musik und einer Theater-Aufführung, Stände für Groß und Klein und einen Kinderflohmarkt. Veranstalter sind die Jugendfreizeiteinrichtung Wannsee und Treffen im Kiez (TiK) Wannsee. Das TiK ist eine Arbeitsgruppe der in Wannsee ansässigen sozialen Einrichtungen. Die Gruppe freut sich über Geld- oder Sachspenden. Meldungen dazu bitte bis Montag, 12. Juni, unter902 99 68 17 sowie per E-Mail an jfh_wannsee@hotmail.com