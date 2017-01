Workshop für Schüchterne

Zehlendorf.

Die Selbsthilfekontaktstelle im Stadtteilzentrum Villa Mittelhof, Königstraße 42-43, veranstaltet am 17. und 18. Februar, und 3. und 4. März einen Workshop mit dem Titel „Die anonymen Romantiker“. Dabei geht es um die Frage: „Wie schaffe ich es, trotz großer Schüchternheit, eine Liebesbeziehung aufzubauen?“ In einem geschützten Raum haben die Teilnehmer die Möglichkeit, dieses Thema mit Gleichgesinnten zu besprechen und passende Vorgehensweisen zu entwickeln. Ein Infoabend findet am 18. Januar statt. Die Teilnahme an den Wochenend-Seminaren kostet 50, ermäßigt 42 Euro. Anmeldung unter80 19 75 14 und per Mail an selbsthilfe@mittelhof.org . Ein Infoabend findet am Freitag, 20. Januar, 18 Uhr statt.