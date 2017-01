Buslinie 318 soll länger fahren

Wannsee.

Die SPD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) hält längere Betriebszeiten der Buslinie 318 für notwendig. Die Linie verkehrt montags bis freitags zwischen dem S-Bahnhof Wannsee und dem Hahn-Meitner-Platz. Um 19.27 Uhr ist die letzte Anbindung vom S-Bahnhof Wannsee. An den Wochenenden fährt die Buslinie nicht. Unmittelbar am Hahn-Meitner-Platz befindet sich das Helmholtz-Zentrum. „Sowohl die Anwohner des Hahn-Meitner-Platzes, als auch die Mitarbeiter des Helmholtz-Zentrums sind außerhalb der Fahrzeiten vom öffentlichen Nahverkehr ausgeschlossen“, heißt es in dem Antrag, der auf der jüngsten BVV auf der Tagesordnung stand. Über den Antrag wird in der nächsten Sitzung des Verkehrsausschusses entschieden.