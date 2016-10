Stolper Herbstmarkt

Berlin: Mutter Fourage |

Wannsee. Kunst, Design und Handwerk ist am Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. Oktober, 10 bis 18 Uhr bei Mutter Fourage in der Chausseestraße 15 a zu entdecken. Im Hof, der Scheune und in der Galerie werden Stände aufgebaut. Es gibt Bürsten, Schmuck, Stoffe, Keramik und mehr. Mitglieder des Verbands für angewandte Kunst Berlin-Brandenburg zeigen dabei ihre Designs. Neben liebevoll gebundenen Herbststräußen bietet die Gärtnerei frischen Saft aus der Apfelpresse. Die Bildhauerin Simone Elsing lädt in ihren Skulpturengarten ein. Auch ein Besuch des Bilderrahmenateliers von Friederike zu Rantzau ist möglich. Die Berliner Sängerin Nicole Lewik und ihre Band ergänzen das Programm musikalisch. uma