Berlin: Kirche Wartenberg |

Wartenberg. Ein Sommerkonzert präsentiert das Streichorchester Saitensprung der Schostakowitsch-Musikschule am Freitag, 30. Juni, um 18.30 Uhr in der Kirche Berlin-Wartenberg in der Falkenberger Chaussee 93. Auf dem Programm stehen Werke von Bach, Pachelbel und Orff. Die Leitung obliegt Birgit Moritz. Der Eintritt zur Veranstaltung im Rahmen der Reihe „Wartenberger Konzerte“ ist frei, Spenden sind willkommen. bm