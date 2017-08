Berlin: Kirche Wartenberg |

Wartenberg. Der Chor der Polokwane City Congregation aus Südafrika ist am Sonnabend, 19. August, um 17 Uhr zu Gast in der Kirche Berlin-Wartenberg in der Falkenberger Chaussee 93. Die Gäste vom anderen Kontinent präsentieren ein Konzert anlässlich des 500. Jubiläums der Reformation – im Rahmen der Reihe Wartenberger Konzerte. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Infos gibt es im Gemeindebüro unter 925 14 90. bm