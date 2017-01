Infos zum Milieuschutz

Berlin: Centre francais |

Wedding. Baustadtrat Ephraim Gothe (SPD) informiert auf einer öffentlichen Veranstaltung gemeinsam mit Stadtplanern und der beauftragten Mieterberatung über alle Details, Rechtsverordnungen und Konsequenzen der sozialen Erhaltungsgebiete (Milieuschutzgebiete), die in Wedding erlassen wurden. Die Milieuschutzgebiete „Leopoldplatz“, „Seestraße“ und „Sparrplatz“ sollen Bewohner vor Luxusmodernisierungen und Verdrängung schützen. Die Veranstaltung findet am 15. Februar von 19 bis 22 Uhr im Kinosaal des Centre Français in der Müllerstraße 74 statt. DJ