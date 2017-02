Sechs Spielplätze gesperrt

Wedding.

Von den 272 öffentlichen Kinderspielplätze im Bezirk Mitte sind derzeit sechs wegen Baufälligkeit oder noch laufendem Neubau gesperrt. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage der AfD-Fraktion hervor. Wie die zuständige Stadträtin Sabine Weißler (Grüne) informiert, sind folgende Kinderspielplätze derzeit wegen Baumaßnahmen gesperrt: der Spielplatz mit Skateanlage an der Ifflandstraße/Holzmarktstraße; die Plansche an der Weydemeyerstraße (Sperrung wegen Baufälligkeit, Sanierung soll in diesem Jahr beginnen); der Spielplatz Ackerstraße 147, der bis zum Frühjahr saniert wird; die Plansche im Weinbergspark (Umbau bis Juni 2017), der Kinderspielplatz an der Weydemeyerstraße (Umbauarbeiten); der Spielplatz in der Utrechter Straße 38 (Neubau).