Tapezieren kann doch jeder, oder?

Wenn man seine Wohnung selbst renovieren und tapezieren möchte, muss man zuerst für das richtige Renovierungsmaterial sorgen.

Die richtige Tapete

Nun kommt die Tapete an die Wand

Dazu gehört die Tapete, Wasserwaage, Lappen, Kleister, Schneebesen, Quast, Zollstock, Eimer, Cutter Messer und auch ein Tapeziertisch . Dieser ist meist klappbar und 3 Meter lang. Oft hat der Tisch auch eine Längeneinteilung zum abmessen an der Seitenkante. Möchte man sich das schneiden mit einem Cutter Messer ersparen kann man sich auch noch einen Schneideaufsatz für den Tisch kaufen. Außerdem ist für das Tapezieren noch ein Kantenroller hilfreich.Die Auswahl der Tapete kann für manche schon zu einem größerem Projekt werden. Es gibt Rauhfaser Tapeten oder Vlies Tapeten, Papiertapeten und noch weitere zur Auswahl. Rauhfaser ist sehr strapazierfähig und kann überstrichen werden, so kann man bei bedarf öfter mal die Farbe wechseln. Vlies Tapeten sind feucht abwaschbar und deshalb in Räumen beliebt wo man schon mal mit Verschmutzung rechnet.Einen echten Hingucker kann man mit einer Fototapete, wie Beispielsweise hier , erwirken. Gezielt an eine Stele gehangen wird es zum Highlight eines Zimmers und kann eine bestimmte Atmosphäre erstellen. Hierbei muss man während des Tapeziervorgangs genau arbeiten damit die Kanten absolut bündig sind. Diese Arbeit lohnt sich aber!Hat man endlich alle Materialien beisammen geht es auch schon los. Der Untergrund sollte sorgfältig vorbereitet werden. Das heißt: alte Tapetenreste müssen gründlich entfernt werden, und löcher gegebenenfalls zu gespachtelt werden. Wenn alte Tapeten sich schlecht lösen lassen hilft etwas warmes Wasser den man mit einem Schwamm oder einem Quast auf die Wand aufträgt und einziehen lässt. Danach kann man die Reste mit einem Spachtel entfernen.Schalter und Steckdosenverkleidungen sollten entfernt werden, der Boden durch eine Decke oder abklebefolie geschützt werden. So ist alles vor klebrigem Kleister geschützt und die Wand schön Glatt. Nun sollte man den Kleister vorbereiten, und sich ans ausmessen der Tapetenbahnen begeben. Berechnen sollte man auch eventuell schiefe Wände und eher ein bisschen Spielraum bei der Bahnlänge einrechnen. Raufasertapete und Einfarbige Tapeten können nun einfach wie am Fließband geschnitten werden. Bei Muster und Fototapeten muss man auf das Muster oder das Bild achten, damit die Kanten aneinander passen. Bei solchen Tapeten ist aber auch eine Anleitung dabei. Oft fällt hier etwas mehr verschnitt an.Wenn die Tapete nun zugeschnitten und eingekleistert ist muss sie nur noch an die Wand geklebt werden. Man setzt oben an und streicht dabei mit einem Tuch oder einer weichen Bürste über die Tapete, damit sich keine Luftblasen zwischen Wand und Tapete bilden. Über die Kanten kann man schließlich noch mit dem Kantenroller rollen, damit die Kanten besonders gut angeklebt sind. Nun muss es nur noch trocknen.