Wohnungsbau im Schillerkiez

Berlin: Barfus-, Ecke Bristolstraße |

Wedding. Abgeordnetenhausmitglied Bruni Wildenhein-Lauterbach veranstaltet am 15. Juni einen Rundgang zum Thema ,,Wohnen im Kiez - wie kann der Bedarf gedeckt werden?“ Teilnehmer sind die Bundestagsabgeordnete Eva Högl und Stadtrat Ephraim Gothe (alle SPD). Es geht um den Wohnungsbau rund um den Schillerpark, unter anderem um die Bebauung des Friedhofs St. Johannes Evangelist zwischen Barfus- und Holländerstraße. Anschließend folgt eine Diskussion in Räumen der Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892. Treffpunkt ist 17 Uhr an der Barfus-, Ecke Bristolstraße. sim