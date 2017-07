Ausstellung zum Stromsparen

Berlin: Volkshochschule Wedding |

Wedding. „Umweltschutz im Haushalt“ heißt eine Ausstellung vom Umweltladen Mitte zum Thema Energie, Wasser und Haushaltschemie. Auf zwölf Tafeln werden die „Grundsätze einer nachhaltigen Lebensweise“ erläutert sowie Tipps gegeben, wie man Energie sparen und so die Umwelt entlasten kann. Die Texte wurden sowohl in deutscher als auch in türkischer Sprache verfasst. Die Ausstellung in der Volkshochschule Wedding in der Antonstraße 37 ist bis zum 31. August montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei und der Zugang barrierefrei. DJ