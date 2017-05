Ein Nachmittag zum Anfangen - 1. Arbeits- und Qualifizierungsbörse für Geflüchtete im Gesundheitsbereich

Berlin: Die Wille gGmbH |

das Projekt Work for Refugees und Die Wille gGmbH laden Sie herzlich ein zur ersten Arbeits- und Qualifizierungsbörse für Geflüchtete im Gesundheitsbereich



am Dienstag, 30. Mai 2017, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

bei Die Wille gGmbH, Müllerstraße 56-58, 13349 Berlin, im Haus J

(Erdgeschoss Nähe U-Bhf. Rehberge, U6)



„Work for Refugees“ ist ein Projekt des Paritätischen Wohlfahrtsverbands LV Berlin e.V. und der Stiftung Zukunft Berlin. Die Wille gGmbH ist ein soziale Unternehmen, dass mit verschiedenen Angeboten Geflüchtete auf dem Weg in den Arbeitsmarkt unterstützt.

Mit dieser Arbeits- und Qualifizierungsbörse ermöglichen wir einen ersten direkten Kontakt zwischen Arbeitgeber/innen und geflüchteten Menschen, die im Gesundheitsbereich tätig werden wollen. Außerdem stehen wir Ihnen mit verschiedenen Projekten und Angeboten bezüglich der Besonderheiten bei der Ausbildung und Beschäftigung dieser Zielgruppe zur Seite.



Für Rückfragen stehen Ihnen sehr gern zur Verfügung:

Marianne Ludwig: 030 264 762 65; marianne.ludwig@evangelisches-johannesstift.de

Birgit Schreiber: 030 264 762 27; Birgit.Schreiber@evangelisches-johannesstift.de