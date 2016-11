Europaquiz für Senioren

Wedding.

Der EU-Beauftragte des Bezirks Mitte, Sajid Kramme, und der Verein Bürger Europas laden Senioren wie jedes Jahr zum gemeinsamen Europa-Wissensquiz ein. Am 16. November von 14 bis 15.30 Uhr können die Senioren im Paul-Gerhardt-Stift in der Müllerstraße 56-58 miträtseln und ihr Wissen rund um Europa testen. Dazu werden die Fragen an eine Multimediawand projiziert. Wie in Fernsehsendungen können die Senioren mittels speziellen Fernbedienungen abstimmen. Man kann kleine Sachpreise gewinnen oder einfach nur bei Kaffee und Kuchen Neues und Wissenswertes über Europa und die Europäische Union erfahren. Anmeldung bitte unter45 00 51 31 oder per E-Mail an stadtteilzentrum@paulgerhardtstift.de