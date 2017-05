Jobbörse für Flüchtlinge

Berlin: Die Wille gGmbH |

Wedding. Für 30. Mai lädt der Beschäftigungsträger Die Wille gGmbH zur 1. Arbeits- und Qualifizierungsbörse für Geflüchtete im Gesundheitsbereich in seine Räume im Paul-Gerhardt-Stift, Müllerstraße 56-58, ein. Im Gesundheitsbereich gebe es gute Chancen auf Arbeit und Ausbildung zum Beispiel in der Kranken- und Altenpflege, in der Reinigung, als Küchenhilfe oder als Servicekraft auf einer Krankenhausstation. Laut Die Wille gGmbH suchen Arbeitgeber dringend Mitarbeiter. Bei der Jobbörse, die vom Projekt „Work for Refugees“ mitorganisiert wird, präsentieren Firmen aus dem Gesundheitsbereich von 14 bis 17 Uhr ihre Angebote. DJ