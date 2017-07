Spaziergang mit Künstlern: Buchpräsentation zu „Mapping Berlin“

Wedding. In der kommunalen Galerie Wedding in der Müllerstraße 146/147 findet im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Mapping Berlin: Eine kollektive Erzählung von imaginären und neu entstehenden Räumen“ am 28. Juli um 19 Uhr die Buchpräsentation „Walk with the artist“ statt.





Die Ausstellung „Mapping Berlin“ läuft noch bis zum 12. August. Die Galerie Wedding ist dienstags bis sonnabends von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Das Projekt vom Kulturverein Associazione 22:37 beschäftigt sich mit dem Spaziergang als ästhetischem Werkzeug, bei dem die Teilnehmer gemeinsam die Stadt entdecken und künstlerische Praxis im öffentlichen Raum untersuchen, wie es heißt. Künstler erforschen bei „walk with the artist“ verschiedene Orte außerhalb der geplanten Routen. Die Touren beschränken sich nicht auf die bekannten Plätze und Orte, auf berühmte Denkmäler oder große Schauplätze. Der Spaziergang ist vielmehr ein Experiment, das die unbewusste Seite der Stadt abbilden soll. Ein Versuch, jene scheinbar unspektakulären Orte und Gebiete zu erforschen, die letztlich den authentischen und faszinierenden Charme einer Stadt ausmachen.Die Künstlerspaziergänge fanden bisher 2012 und 2013 in Berlin, 2014 in Bergamo und 2015 in Belgrad statt. Jetzt ist ein Katalog mit den Erlebnissen und Erfahrungen der Künstlerspaziergänge entstanden, der in der Galerie Wedding präsentiert wird. Bei der Vorstellung am 28. Juli werden sechs Künstler ihre jeweiligen Erfahrungen beschreiben und Bilder zeigen.