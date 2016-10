Workshops für Lebensfreude

Wedding.

„Zurück zur kindlichen Leichtigkeit“ möchte die Theaterpädagogin und Schauspielerin Moni Berger Interessierte bei ihren „Workshops für mehr Lebensfreude und Selbstbewusstsein“ bringen. In Rollenspielen lernen die Teilnehmer, sich ohne Leistungsdruck auszuprobieren, miteinander Spaß zu haben und frei von Erwartungen loszulegen. Die Workshops finden jeden zweiten Dienstag in geraden Kalenderwochen von 18.30 bis 22 Uhr im Bürgersaal in der Malplaquetstraße 15 statt und kosten 25 Euro. Der nächste Termin ist am 18. Oktober. Anmeldungen unter0163 173 32 48 sowie per E-Mail an moni@berger-services.berlin