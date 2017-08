Wedding.

Alarmierte Polizisten konnten am 15. August einen Einbrecher festnehmen, der gegen 22.20 Uhr auf einen Balkon im Innenhof eines Hauses an der Genter Straße geklettert war. Nachbarn hatten ihn dabei beobachtet und die Polizei gerufen. Nach kurzer Flucht konnten die Beamten den Einbrecher verhaften. Der 37-Jährige hatte Diebesgut in seinem Rucksack.