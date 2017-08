Messerstecherei auf dem Leo

Berlin: Leopoldplatz |

Wedding.

Auf dem Leopoldplatz sind am 7. August zwei Männer, die der dortigen sogenannten „Szene“ zugerechnet werden, in Streit geraten. Dabei soll laut Polizei ein 28-Jähriger seinem 49-jährigen Widersacher ein Messer in den Körper gerammt und ihn dabei schwer verletzt haben. Das Opfer musste notoperiert werden. Der Messerstecher war erst geflüchtet, hatte sich dann aber gestellt. Bei ihm wurden DNA-Proben genommen. Er gehört zur Drogenszene auf dem Platz. Bezirk und Polizei versuchen seit Jahren, die Probleme auf dem Leopoldplatz in den Griff zu bekommen. Ab September soll wie berichtet wieder ein vom Bezirk bezahlter Platzdienst für mehr Sicherheit sorgen.