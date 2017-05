Mieterin hört Einbrecher

Wedding.

Weil sie Kratzgeräusche an ihrer Wohnungstür hörte, hat eine Mieterin am 2. Mai sofort die Polizei angerufen. Beamte vom Abschnitt 36 konnten so den mutmaßlichen Einbrecher gegen 19.15 Uhr festnehmen. Die Polizisten erwischten den Tatverdächtigen noch im Treppenflur. Nach kurzem Fluchtversuch klickten im Hinterhof die Handschellen. Bei seiner Festnahme wehrte sich der 35-Jährige und verletzte eine Polizistin. Der Mann wurde bereits mit Haftbefehl europaweit wegen Einbruchsdiebstahls gesucht. Er hatte Einbruchswerkzeug sowie eine gestohlene Gelddose bei sich.